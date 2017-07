Ajax-selectie naar huis Nouri: "Wij wilden daar bij zijn"

De Ajax-selectie bezocht afgelopen vrijdag de bijeenkomst in Geuzenveld om teamgenoot Abdelhak Nouri te steunen. Een emotioneel gebeuren, maar volgens aanvoerder Joël Veltman was dit ook nodig.



"We zagen op social media dat het een initiatief was van de F-Side", vertelt Veltman aan Metro. Duizenden supporters gaven gehoor door aanwezig te zijn. "Toen dachten wij: daar moeten wij als selectie ook bij zijn. Een heel mooi initiatief."



De Ajax-verdediger is content dat dit besluit is genomen. "Wij wilden daar bij zijn om de familie een hart onder de riem te steken. Ik heb die foto gezien waarin de vader van Appie in die auto zit, dan zie je de waardering van de familie voor die actie. Heel mooi."