Trotse Feyenoorder: "Nu krijg ik de kans"

Eric Botteghin is amper bekomen van de zomervakantie of de volgende trip is alweer aanstaande. Met Feyenoord gaat de Braziliaan op trainingskamp naar Oostenrijk en dat bevalt hem wel.



"Het is lekker om je rust te kunnen nemen en goed te eten. We kunnen dan goed trainen en praten over tactiek", legt de verdediger uit aan RTV Rijnmond. "Het is goed om bij elkaar te zijn in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het is een belangrijke week, maar het gaat niet alleen maar om deze week; het gaat om heel het pakket."



Dat is nodig ook, want er wacht een zwaar seizoen. Feyenoord zal extra druk ervaren en dan wacht ook nog de Champions League-deelname. "Als kleine jongen droom je ervan om Champions League te mogen spelen en om in mooie stadions te mogen spelen. Nu krijg ik de kans en daar ben ik heel erg blij mee."