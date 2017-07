"Ja, ik durf wel te zeggen dat ik populair was bij Ajax"

Hij verruilde Ajax deze zomer transfervrij voor Vitesse omdat hij in Amsterdam niet meer aan spelen toekwam. Toch was Thulani Serero wel erg geliefd bij het publiek in de Arena.



"Ja, ik durf wel te zeggen dat ik daar populair was. Ik heb altijd hard gewerkt en dat waarderen ze, dat wil ik hier ook bereiken", vertelt de Zuid-Afrikaan aan Omroep Gelderland.



Serero stelt verder dat zijn transfer niet per se een grote stap achteruit is. "Beide clubs willen voetballen en het verschil is echt niet zo groot als men denkt. Het draait namelijk allemaal om de mentaliteit van spelers."



Zelfs FC Barcelona, tegen wie hij ooit trefzeker was in de Champions League, staat volgens hem niet op eenzame hoogte. "Natuurlijk zijn zij van wereldklasse, maar iedereen wil hetzelfde bereiken. Het verschil zit hem vaak in simpele en kleine dingen in het veld. Bij Barcelona is bijvoorbeeld elke pass en elke snelheid van de bal perfect. Dat is het grote verschil."