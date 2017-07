Brands heeft na vastleggen Van Ginkel nog één transferdoel

Het is vandaag weer een drukke transferdag voor PSV. De Eindhovenaren legde Marco van Ginkel wederom op huurbasis voor één jaar vast, terwijl Jetro Willems het trainingskamp in Verbier (Oostenrijk) juist verliet om een transfer naar een andere club te bespreken.



Waar PSV eerder ook al Hirving Lozano en Derrick Luckassen vastlegden, heeft technisch directeur Marcel Brands nog maar één doel op de transfermarkt deze zomer: een vervangende linksback voor Willems vinden. Daarna zijn de Brabanders uit gewinkeld.



"We hebben een lijstje met spelers die Jetro kunnen vervangen. Daar zitten een aantal spelers bij die zowel op de vleugel als in het centrum kan spelen, maar we focussen ons in eerste instantie echt op een pure linksback", vertelt Brands aan Voetbal International.



"In een ideaal scenario speel je het liefst met een linkspoot en een rechtspoot in het hart van de defensie, maar het kan ook prima met twee rechtsbenige spelers. Dat doen Barcelona, Bayern München en Real Madrid doorgaans ook", aldus Brands, die in de afgelopen weken al Héctor Moreno, Andrés Guardado, Remko Pasveer, Rai Vloet, Hidde Jurjus, Siem de Jong, Menno Koch en Oleksandr Zinchenko uitzwaaide.