OFFICIEEL: Moreno en Karsdorp verwelkomen vermeend PSV-target

AS Roma versterkte zich deze zomer al met oud-Feyenoorder Rick Karsdorp en oud-PSV'er Hector Moreno. De Italianen zijn echter nog niet uit gewinkeld.



Volgens BeIn Sports staat Roma namelijk op het punt om Cengiz Under over te nemen van Istanbul Medipol Basaksehir. Transfersom: maar liefst 16 miljoen euro.



Vorige week berichtte de Turkse media nog dat een bod van Manchester City ter waarde van negen miljoen euro plus vier miljoen aan bonussen werd afgewezen. De zestien van Roma zijn dus wél voldoende. Echter eist Basaksehir nog wel keiharde bankgaranties van de werkgever van Kevin Strootman.



Een tijdje terug werd PSV ook nog gelinkt aan Cengiz, maar de keuze viel later op Hirving Lozano.



Update 12:33 uur

AS Roma heeft de komst van flankspeler Cengiz Under inmiddels bevestigd. Hij komt over van Basaksehir en kost naar verluidt zo'n 13,4 miljoen euro. Cengiz zette zijn krabbel onder een verbintenis van 5 seizoenen bij de club van Moreno, Karsdorp en Strootman.





OFFICIAL 📋 Cengiz Under is our fifth new signing of the summer!



➡️ https://t.co/USj8IAzeGw#ASRoma pic.twitter.com/N8BRw6DIzD — AS Roma English (@ASRomaEN) 16 juli 2017