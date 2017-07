LEKKER! Bloedmooie vriendin Pellè straalt nog altijd in bikini 16 Juli 2017 12:54 Oud-AZ'er en Feyenoorder Graziano Pellè mag sinds zijn transfer naar China dan wel grotendeels van het toneel verdwenen zijn, de vriendin van de gewezen Italiaanse international schittert nog altijd als nooit tevoren. Deze zomer brengt ze uiteraard de nodige tijd op het strand door en dat levert onderstaande heerlijke bikinifoto's op!



Buongiorno !☕️🇮🇹☀️
Een bericht gedeeld door VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) op 12 Jul 2017 om 1:41 PDT



My fav light bites #tunatartare 😋💋
Een bericht gedeeld door VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) op 13 Jul 2017 om 9:23 PDT

F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> elative; top:-22px; width:44px;"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;">elative; top:-22px; width:44px;">

Link in bio❗️Subscribe to the @youtube channel to see my first vlog about Bali🌎😍 #vikyvargachannel

10 Jul 2017 om 4:44 PDT

F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> elative; top:-22px; width:44px;"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;">elative; top:-22px; width:44px;">

Guys, only 1 day left❗️I'm opening the @youtube channel tomorrow. Go to the stories to find out the destination of my first vlog 🌏

9 Jul 2017 om 8:15 PDT

F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> elative; top:-22px; width:44px;"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;">elative; top:-22px; width:44px;">

When the sun goes down... 🌅 #friday

7 Jul 2017 om 10:57 PDT

F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> elative; top:-22px; width:44px;"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;">elative; top:-22px; width:44px;">

Island life 🌴🌊

4 Jul 2017 om 8:46 PDT

F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> elative; top:-22px; width:44px;"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;">elative; top:-22px; width:44px;">

Innamorata della #Puglia 🌊🇮🇹☀️

1 Jul 2017 om 8:15 PDT

