'Chelsea-bod van 100 miljoen op spits afgewezen'

De Argentijnse topschutter Gonzalo Higuain hoort toch wel bij de allerbeste centrumspitsen ter wereld. Nog niet zo heel lang geleden ging de aanvaller van Napoli naar Juventus voor ongeveer 90 miljoen euro, maar in de voorbije dagen heeft De Oude Dame zelf een aanbieding binnengekregen voor Higuain.



Volgens het Italiaanse medium Tuttosport meldde Chelsea zich aan het front voor de international van het Argentijnse nationale team en dus ploeggenoot van Lionel Messi. De Blues visten achter het net wat betreft Romelu Lukaku, die voor 85 miljoen euro de overstap heeft gemaakt naar Manchester United, en zijn nu op zoek naar een andere spits. De Londenaren wilden 100 miljoen euro betalen voor Higuain, maar dit bod werd afgewezen door Juventus.



De topclub uit Turijn raakt verdediger Leonardo Bonucci al kwijt aan concurrent AC Milan en wil niet nog een van zijn sterkhouders verliezen. Het is onbekend of Chelsea het nog een keer gaat proberen. De Londenaren worden nu ook in verband gebracht met Pierre-Emerick Aubameyang van Borussia Dortmund en Andrea Belotti van Torino.



Het Chelsea-bod ter waarde van bijna 100 miljoen euro op Gonzalo Higuain is door Juventus afgewezen. Althans, dat claimt Sky Sports te weten. De Londenaren zagen in de Argentijn de ideale opvolger van Diego Costa, maar lijken nu toch verder te gaan kijken.



Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) en Andrea Belotti (Torino) blijven de meest genoemde kandidaten.





