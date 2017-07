Kersverse Feyenoorder: "Het niveau ligt echt hoger"

Hij maakte vorige maand de overstap van FC Utrecht naar Feyenoord: Sofyan Amrabat geniet van zijn eerste weken bij de landskampioen. Gister speelde hij mee in het oefenduel tegen SDC Putten, na afloop stond hij RTV Rijnmond te woord.



"Ja, heel erg lekker. Eerste wedstrijd, ik heb nu een week meegetraind. Dan is het goed om nu 45 speelminuten te krijgen."



Van de Domstad naar de Havenstad was een mooie stap voor de middenvelder. "Tuurlijk. Je merkt wel dat het niveau hoger ligt. Het gaat allemaal wat sneller. Sneller denken, sneller handelen. Maar tot nu toe gaat het allemaal goed, ik denk dat ik me snel heb aangepast."