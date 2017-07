'Koeman biedt 30 miljoen euro voor vleugelspits'

Het Everton van de Nederlandse oefenmeester Ronald Koeman slaat momenteel werkelijk waar om zich heen op de transfermarkt. Dat kunnen de Toffees ook doen, want ze zijn al erg rijk en hebben ook nog eens 85 miljoen euro verdiend aan de verkoop van Romelu Lukaku. Koeman zou nu een speler van Arsenal willen hebben.



Volgens het dagblad de Daily Mirror heeft de club uit Liverpool liefst 30 miljoen euro geboden voor de diensten van een Engelse vleugelspits: Theo Walcott van Arsenal zou de overstap moeten maken naar het Goodison Park-stadion. Een tijdje geleden haalde Everton al een goede buitenspeler binnen in de persoon van Yannick Bolasie, maar die raakte in het voorbije seizoen zwaargeblesseerd en keert hoogstwaarschijnlijk pas in 2018 terug op het veld.



Walcott zou deze leegte in moeten vullen en mogelijk gaat Koeman zelfs voor een heuse dubbeldeal met Arsenal. Ook de Franse spits Olivier Giroud staat immers in de belangstelling van de Toffees: hij zou de eerdergenoemde Lukaku op moeten volgen.