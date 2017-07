Coach: Davinson Sánchez is een geweldige speler

Centrumverdediger Davinson Sánchez kwam een jaartje geleden binnen bij Ajax voor 5 miljoen euro en speelde zich gelijk in de basis bij de Amsterdammers. De stopper maakte in het afgelopen seizoen ongelooflijk veel indruk, zo vindt ook zijn oude oefenmeester Reinaldo Rueda.



De coach van Atlético Nacional, de voormalige werkgever van de kersverse international van Colombia, vertelt aan het medium Fichajes. "Ik moet eerlijk bekennen dat ik natuurlijk emotioneel betrokken ben bij Sánchez, maar toch zeg ik dat hij beter is dan zijn teammaat bij Colombia Yerry Mina. Zijn karakter, zijn technische bagage, zijn onverzettelijkheid; Davinson is een buitengewone, geweldige speler. Hij is nog jong en dus kunnen we stellen dat hij nog stappen gaat maken in zijn carrière."



Het is algemeen bekend dat Sánchez gevolgd wordt door clubs als Real Madrid, FC Barcelona, Chelsea en Internazionale. Het lijkt er niet op dat de Ajacied snel naar Camp Nou zal vertrekken, want Barça is er al uit met de hierboven genoemde Mina, die nu nog voor het Braziliaanse Palmeiras speelt.