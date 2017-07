'Willems ondergaat medische keuring bij deze club'

Het is algemeen bekend dat PSV beschikt over een aantal verdedigers die graag een transfer willen maken. Santiago Arias doet het vooral goed bij een aantal Premier League-clubs, maar Jetro Willems is mogelijk op weg naar de Bundesliga. Foot Mercato denkt dat hij naar SC Freiburg gaat.



De Franse website claimt dat de back van PSV binnenkort al een medische keuring ondergaat bij de Duitsers. De puntjes moeten nog op de i gezet worden, maar vervolgens kunnen we snel witte rook verwachten boven het Philips Stadion. Willems wordt al tijden gelinkt aan een groot aantal clubs (in het verleden bijvoorbeeld AS Monaco en Olympique Lyon), maar het lijkt dus Freiburg te gaan worden.



Willems zelf vertelde onlangs aan Voetbal International: "Bij PSV en bij mij is er geen onduidelijkheid, ik wil een volgende stap zetten." Naar verluidt vraagt technisch manager Marcel Brands ongeveer 6 tot 8 miljoen euro voor de vleugelverdediger, maar dat is geen onneembare horde voor Freiburg.