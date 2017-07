Keizer: situatie rond Appie is natuurlijk veel belangrijker

De Eredivisie-topclub Ajax werkte op zaterdag twee oefenwedstrijden af, tegen het Belgische KRC Genk en het Griekse PAOK Saloniki. Dat deden de voetballers met lood in de schoenen, omdat ze veel meer bezig zijn met de situatie rond Abdelhak Nouri. Trainer Marcel Keizer vertelt daar nu over.



In gesprek met De Telegraaf zegt de oefenmeester: "De situatie rondom Appie en zijn familie is natuurlijk belangrijker dan deze wedstrijden. Maar deze wedstrijden moeten we spelen om naar bepaalde dingen toe te groeien." Ajax speelde met 3-3 gelijk tegen de Belgen, waar de Grieken met 4-2 verslagen werden.



Keizer gaat verder: "Ik was wel tevreden over de inzet op het veld. De jongens zijn bij de familie geweest en ik denk dat ze daar heel veel steun aan hebben en de familie ook." De steunbetuigingen in Geuzenveld maakten veel indruk op de spelers van Ajax. "Ze kwamen beter terug. We hebben een acceptabele wedstrijd gespeeld en zijn weer een stapje verder."