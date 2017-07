'Barça verkoopt ster om megatransfer te bekostigen'

FC Barcelona heeft momenteel wat problemen met zijn financiën en dat heeft alles te maken met Lionel Messi, die een gepeperde contractverlenging heeft gekregen van de Catalanen. Middenvelder Marco Verratti moet naar het Camp Nou komen, maar om die transfer te bekostigen zal Barça een van zijn sterren moeten verkopen.



Het medium Don Balón schrijft dat middenvelder Ivan Rakitic het kind van de rekening wordt. Naar verluidt heeft technisch manager Robert Fernandez een transferbudget van 60 miljoen euro tot zijn beschikking gekregen, maar onlangs legde hij al 30 miljoen euro op tafel voor de back Nelson Semedo. Er blijft dus 30 miljoen euro over en dit is lang niet genoeg om zaken te kunnen doen met Paris Saint-Germain.



De Fransen doen al moeilijk en een officieel bod van 30 miljoen euro zou weggehoond worden uit Parijs. Daarom heeft Barcelona nu naar verluidt besloten dat Rakitic mag vertrekken. De international van Kroatië is een belangrijke speler voor Barça, maar moet ruimte maken voor Verratti. Ook Arda Turan staat nog altijd op de nominatie om te vertrekken.