'Sneijder krijgt zéér verrassende aanbieding'

Middenvelder Wesley Sneijder speelde een tijdje in Turkije voor Galatasray, maar dat zorgde onlangs voor een ontbinding van zijn contract. Daarvoor deed de kleine Nederlander het goed bij Internazionale onder coach José Mourinho ... en misschien keert de Oranje-international wel terug in het Giuseppe Meazza.



Volgens het medium Corriere dello Sport is dat in ieder geval een goede mogelijkheid. Sneijder is nog altijd zeer populair bij de supporters van Inter en de Chinezen die het voor het zeggen hebben in Milaan zouden de Nederlander een mooie miljoenenaanbieding willen doen. Het is onbekend hoe serieus we dit nieuwtje moeten nemen: Inter wil stappen zetten en Sneijder is natuurlijk al redelijk op leeftijd en zéker geen naam voor de toekomst.



Verder wordt Sneijder nog in verband gebracht met een paar Major League Soccer-teams, waaronder bijvoorbeeld LA Galaxy, Montreal Impact en Los Angeles FC. Trainer Marcel Keizer van Ajax heeft het nog niet over de komst van de spelmaker gehad, hoewel dit natuurlijk nog zou kunnen veranderen, met het oog op de transfervrije status van Sneijder.