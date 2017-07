'Denk dat hij voor veel geld weggaat bij PSV'

PSV raakte spelers als Héctor Moreno en Andrés Guardado kwijt, maar deed zaken met Pachuca CF en AZ en haalde Hirving Lozano en Derrick Luckassen. Het transfergeweld in Eindhoven is echter nog niet achter de rug, zo denkt Pierre van Hooijdonk. Hij verwacht eigenlijk nog een overstap van spits Luuk de Jong.



In gesprek met Voetbal International zegt de oud-centrumaanvaller van Feyenoord: "Het zou me niet verbazen als ook bij PSV de kassa nog gaat rinkelen. En dan doel ik op een transfer van Luuk de Jong. Met de komst van Hirving Lozano voor de linksbuitenpositie, lijkt het me dat Jürgen Locadia zich weer op de spitspositie kan richten. Locadia heeft dit jaar zijn contract verlengd en PSV heeft dus plannen met hem. Dus mocht er een rijke club aankloppen voor De Jong, dan denk ik niet dat de clubleiding dwars gaat liggen."



Ook over Ajax heeft Van Hooijdonk nog wel wat te zeggen. "Ajax zit in de gelukkige positie dat er geen financiële noodzaak is om nog meer spelers te verkopen. Vooral Kasper Dolberg en Davinson Sánchez zijn volop in beeld bij buitenlandse topclubs, maar ik hoef Marc Overmars niet uit te leggen dat zulke grote talenten in hun tweede seizoen alleen maar in waarde zullen toenemen."