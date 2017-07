PEC hoopt op smaakmaker: "Maar we moeten ook realistisch zijn"

PEC Zwolle weet op dit moment niet of Ryan Thomas na 31 augustus nog voor de club speelt. Zelf noemde de Nieuw-Zeelander de kans fifty-fifty en ook de clubleiding tast voorlopig in het duister.



"Ryan heeft twee opties", stelt technisch directeur Gerard Nijkamp van de Zwollenaren in De Stentor. "Hij kan zijn contract, dat loopt tot medio 2018, verlengen. Dat zien de supporters het liefst. Maar we moeten ook realistisch zijn."



Nijkamp vervolgt: "Als Ryan de volgende stap kan maken, en de geïnteresseerde club heeft er de juiste transfersom voor over, dan moeten we hem laten gaan. Met het geld dat daarmee vrijkomt halen we niet één vervanger, maar kunnen we de spelersgroep op twee of misschien zelfs drie plekken versterken. Daarmee geven we de selectie echt een boost."



PEC Zwolle kijkt op dit moment naar een nieuwe linker centrale verdediger, een linksback en een aanvallende versterking.