PSV-aanwinst geeft toe: "Het mag wel hoor, af en toe"

Derrick Luckassen staat na zijn transfer van AZ naar PSV nog prominenter in de schijnwerpers. De verdediger zal dus ook meer media-aandacht tegemoet gaan, al hoeft dat wat hem betreft niet zo.



Luckassen noemt zichzelf 'niet zo'n mediafan'. "Ik hoef niet de hele tijd in de media te komen", vertelt hij aan Voetbal Inside. "Ik ben geen fan van de media. Ik hoef geen interviews te doen. Ik moet gewoon voetballen, ik wil me ontwikkelen. Dit is niet mijn ding. Ik wil gewoon voetballen."



"Natuurlijk hoort media-aandacht daar een beetje bij... Maar wat mij betreft liever op de achtergrond", vervolgt Luckassen. "Ik wil gewoon op het veld laten zien wat ik kan. Het mag wel hoor, af en toe, haha. Het hoort er een beetje bij. Maar ik ben er geen superfan van."