FIFA krijgt keihard verzoek: 'Ontneem Qatar WK'

Zes Arabische landen hebben de wereldvoetbalbond FIFA verzocht om actie te ondernemen. Zij eisen per brief dat Qatar de organisatie van het WK 2022 verliest, zo meldt Reuters op basis van Zwitserse bronnen.



Volgens een lokaal medium in Zwitserland gaat het om Saudi-Arabië, Jemen, Mauritius, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte. Zij staan al langer lijnrecht tegenover Qatar en eisen nu ook maatregelen met betrekking tot het WK van 2022. Het golfstaatje zou 'een basis van terrorisme' zijn.



FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou dit hebben bevestigd. De zes landen beroepen zich op Artikel 85 van de reglementen van de wereldvoetbalbond, die een dergelijke actie mogelijk maakt in het geval van een noodsituatie. Daar is volgens deze landen sprake van.



Het WK 2022 is al sinds de toewijzing zeer omstreden. Qatar zou de organisatie hebben gekocht en de planning werd omgegooid vanwege de zomerse hitte.