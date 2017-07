Groningen-speler in onzekerheid: "Lastig om te peilen"

FC Groningen-middenvelder Simon Tibbling mag zich verheugen op belangstelling van het Deense Bröndby IF. Na een teleurstellend seizoen is dat mogelijk de ideale optie, maar de Zweed weet niet of het tot een transfer komt.



"In deze tijd van het jaar zijn er altijd veel transfergeruchten", vertelt Tibbling aan het Dagblad van het Noorden. Zijn club heeft een goede onderhandelingspositie met nog twee jaar contract. "Het is lastig om te peilen wat wel waar is en wat niet waar is."



"Zaken kunnen snel veranderen in het voetbal, maar daar gaat het niet om. Je kunt niet constant bezig zijn met wat er zou kunnen gebeuren. Dat gaat ten koste van jezelf", aldus Tibbling, die er kalm onder blijft. "Ik wil voetballen en niet te veel nadenken. Gewoon zorgen dat ik topfit raak en in vorm kom. Ik wil op het veld staan."



Op welke plek? "De positie maakt me niet uit. Het is aan de trainer om te bepalen waar ik het best tot mijn recht kom."