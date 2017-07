Duidelijke Weghorst: "Waar ik naartoe wil?"

Zijn naam werd onlangs gelinkt aan een aantal buitenlandse clubs, maar Wout Weghorst ziet geen aanleiding om AZ binnenkort te verlaten. De lange spits ziet in Alkmaar nog voldoende perspectief.



"Ik ben ook heel ambitieus", lacht de oud-Heraclied tegenover het clubkanaal. "Waar ik naartoe wil? Dat we een goed seizoen draaien met AZ. Voor mezelf wil ik ook weer stappen maken. Ik wil onbetwiste basisspeler worden, belangrijk zijn voor de ploeg en ik wil ook een voorbeeld zijn."



Weghorst acht dit haalbaar. "Dat blijkt ook wel uit het feit dat ik de laatste wedstrijden de aanvoerdersband kreeg, bijvoorbeeld als Ronnie (Vlaar, red.) niet meedeed. Dat is een bevestiging dat de trainers dat ook in me zien en daar heb ik een hartstikke goed gevoel bij. Dat geeft me vertrouwen en rust."