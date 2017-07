'Van Geel laat zich afschrikken door vraagprijs'

Het is twijfelachtig of Marvin Zeegelaar deze zomer naar Feyenoord verkast. Zijn naam is nadrukkelijk gelinkt aan de landskampioen, maar financieel blijkt zijn komst een voorlopig te zware dobber.



Zijn huidige club Sporting Portugal zou hebben besloten om Zeegelaar te laten gaan. Daar staat alleen wel een fiks prijskaartje tegenover en vooralsnog zou dat voor Feyenoord een te groot obstakel zijn. Dat meldt het Portugese medium Record.



Feyenoord zou nog contact hebben met Sporting Portugal, maar een transfer lijkt nog ver weg. Ook het Belgische Racing Genk zou hetzelfde probleem ervaren. Het is onduidelijk of het gaat om de hoogte van de transfersom, diens salariseisen of zelfs allebei.



Vanuit Engeland zou oud-Ajacied Zeegelaar ook worden gevolgd.



Update 21:40 uur

Record heeft naar buiten gebracht dat het prijskaartje op zo'n vijf miljoen euro staat. Feyenoord-directeur Martin van Geel wil niet voldoen aan de vraagprijs van Sporting Portugal, dat ook Racing Genk heeft afgeschrikt.