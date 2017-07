NAC Breda is na twee jaar afwezigheid weer terug in de Eredivisie, waarin het ook FC Twente treft. De Tukkers hebben Jorn Brondeel ingelijfd en dat zit de promovendus duidelijk dwars.



Brondeel werd afgelopen seizoen gehuurd van Lierse SK, dat hem doorverkocht aan FC Twente. Ook voor NAC is dat financieel gunstig. "Over Brondeel zijn afspraken gemaakt over een tweejarige huurovereenkomst. Dat is na een jaar verbroken en daar hebben wij een schadeloosstelling voor gekregen", beaamt technisch directeur Hans Smulders in BN/De Stem.



De sluitpost was populair in Breda, maar zijn vertrek is een feit. Smulders: "Ik denk niet dat FC Twente een stap hoger is. Wij hebben het beter voor elkaar in alle stappen die nodig zijn om het droomdoel te halen: het vijfjarenplan en Europees voetbal. Het enige dat wij in de concurrentiestrijd op dit moment niet kunnen bieden, is de best betalende zijn. Dat is een keus die een speler maakt."