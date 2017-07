Strijdbare Bilal: "Dan hebben we het er nog wel over"

Bilal Basacikoglu verdiende in amper een jaar bij sc Heerenveen een transfer naar Feyenoord. Bij de landskampioen gaat de Marokkaan zijn vierde seizoen in, maar zijn belofte inlossen is nog niet gelukt.



Basacikoglu kon afgelopen seizoen rekenen op redelijk veel wedstrijden, al was dat wel vaak in de rol van invaller. Of hij nu alsnog écht doorbreekt? "Ik moet doen waar ik goed in ben en dan zien we wel waar het schip strandt", luidt zijn reactie tegenover RTV Rijnmond.



De buitenspeler, die wel een contractverlenging verdiende, blijft in ieder geval strijdbaar. "Ik ga door waar ik vorig jaar gebleven ben. We zullen volgend jaar nog een interview moeten doen of dit hét seizoen wordt. Dan hebben we het er nog wel over."