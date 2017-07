Kenneth Paal verblijft momenteel met PSV in Zwitserland voor een trainingskamp. Doorgebroken is de jonge middenvelder (20) nog niet, maar langzaamaan begint hij wel zijn draai te vinden.



"Ik hoop een kans te kunnen afdwingen", vertelt Paal aan het Eindhovens Dagblad. "Natuurlijk heb ik voor de toekomst plannen en moet ik er staan zodra er speeltijd voor me komt, maar ik vind elke wedstrijd bij Jong PSV nu ook nog steeds leerzaam en ik geniet ook daar."



Paal loopt al jaren mee bij Jong PSV en dus gaat de lat omhoog. "De afgelopen seizoenen heb ik ontzettend veel geleerd en ik voel nog geen drang om nu per se de stap naar de Eredivisie te maken via verhuur aan een andere club. Mijn droom is om bij PSV door te breken en daar ga ik voor."



Zijn verbintenis loopt in 2020 af.