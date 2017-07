Heerenveen-speler wacht af: "Er speelt nog meer"

Caner Cavlan wacht rustig af waar zijn toekomst ligt. De linksback heeft een doorlopend contract bij sc Heerenveen, maar de kans is aannemelijk dat hij deze zomer vertrekt.



Zaterdagmiddag mocht Cavlan invallen tegen NEC (2-2). De Nijmegenaren waren ook voor hem in de race, maar leken te zijn afgehaakt. Volgens de oud-speler van De Graafschap is die berichtgeving onjuist. "Ik houd alle opties open", zo laat hij weten aan Omroep Gelderland.



"Ik zou best willen, maar liever speel ik op het hoogste niveau. Maar ik heb NEC zeker niet afgeschreven. Een mooie club, maar er speelt nog meer", aldus Cavlan, die na een uitleenperiode in Turkije terug is bij sc Heerenveen. Bij de Friezen is zijn concurrent Lucas Bijker vertrokken, maar zijn perspectief lijkt nog steeds gering.