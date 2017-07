Karim El Ahmadi heeft in de met 1-10 gewonnen oefenwedstrijd tegen SDC Putten zijn eerste minuten van het seizoen gemaakt. De Feyenoord-middenvelder hield er een goed gevoel aan over,



"Zulke wedstrijden zijn lekker om conditie terug te krijgen", vertelt El Ahmadi aan FOX Sports. "Het is wel anders dan vorig jaar omdat sommige jongens nu weg zijn. Zij waren belangrijk en daardoor zijn we ook kampioen geworden, maar de jongens die zijn gehaald zijn ook allemaal sterke aankopen."



El Ahmadi, die nog op een aantal aankopen rekent, droeg in Putten zelfs even de aanvoerdersband. "Vorig jaar was ik tweede aanvoerder, ja. Het is dus wel logisch dat ik nu de eerste aanvoerder ben. Het is alleen nog niet officieel tegen me gezegd, maar ik zie het wel."