Veltman blikt terug: "We gingen allemaal kapot"

Ajax-aanvoerder Joël Veltman is zeer onder de indruk van de situatie rond Abdelhak Nouri. De verdediger werd in een week tijd in een 'rollercoaster' van emoties geplaatst.



"We hebben natuurlijk een jonge groep en je hoeft Appie maar een minuutje te kennen en je voelt dat het een goede jongen is", vertelt Veltman aan de NOS. "Donny van de Beek kent hem bijvoorbeeld al twaalf jaar. Dat kan je je bijna niet voorstellen. We gingen allemaal kapot."



Ook de aanvoerder was vrijdag getuige van een emotioneel moment. "We hadden gister besloten om naar de familie te gaan en dat vonden ze een mooi gebaar. We zijn naar het huis gegaan. Ik hoef verder geen details te geven over hoe dat was. Maar we konden in ieder geval ons medeleven tonen en dat waardeerden ze zeer."



Zaterdag stond alweer een oefenwedstrijd op het programma. "Voor en na de wedstrijd denk je er aan, maar tijdens de wedstrijd even niet. Soms is dat zeker ook wel even goed. Je ziet dat sommige jongens zich heel kwetsbaar op durven stellen en dat schept toch wel een sterke band."