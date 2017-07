El Ahmadi roemt Nouri: "Heel Nederland is gek op die jongen"

Karim El Ahmadi is ontzettend geschrokken van het nieuws over Ajax-middenvelder Abdelhak Nouri. De Marokkaanse Feyenoorder heeft het er zwaar mee.



"Je blijft het je maar inbeelden", vertelt El Ahmadi na het oefenduel met amateurclub SDC Putten (1-10 overwinning) voor de camera van FOX Sports. "Ik heb nog tegen die jongen gespeeld. Het is een klap voor iedereen. Voor mij, voor elke voetballer, voor de familie. Het belangrijkste is dat we de familie steunen."



De Feyenoord-middenvelder vervolgt: "Heel Nederland is gek op die jongen. Ikzelf ook; ik genoot van die jongen als voetballer, maar ook als mens. De afgelopen dagen waren voor iedereen emotioneel. Als je de beelden ziet, daar krijg je tranen van in de ogen."