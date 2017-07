VIDEO: Feyenoord-fan barst in tranen uit bij Nouri-boodschap

Ook bij Feyenoord kwam het nieuws over Abdelhak Nouri keihard aan. De spelers toonden al hun steun tijdens de 10-1 oefenzege tegen SDC Putten, door in de 34e minuut tijdelijk te stoppen en te applaudisseren.



Ook gingen ze met een speciaal Nouri-shirt het veld op. Het Legioen op zijn beurt liet zich ook al van een goede kant zien, door bijvoorbeeld te verschijnen bij de grote bijeenkomst voor het huis van Nouri. Sommigen zelfs met een Feyenoord-shirt, bedrukt met de naam Nouri.



De dertienjarige Colin leeft ook enorm mee. De trouwe Feyenoorder nam een videoboodschap op voor Appie, maar had duidelijk erg veel moeite om niet in tranen uit te barsten. '' Een groot gebaar van deze kleine held', zo schrijft De beste social media ook over hem. Klasse, Colin!







De videoboodschap van Colin werd groots ontvangen op Facebook:



