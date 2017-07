ONGELOOFLIJK: AC Milan haalt alwéér een topper!

Er komt maar geen einde aan. AC Milan versterkte zich deze zomer al met onder meer Ricardo Rodriguez, Franck Kessié, Hakan Calhanoglu, André Silva en gisteren nog Leonardo Bonucci, maar de honger is nog altijd niet gestild.



Vandaag gaat Milan namelijk nog de Argentijnse spelverdeler Lucas Biglia presenteren. De routinier komt over van SS Lazio en poseerde zojuist al voor foto's op Casa Milan.



Het Belgische RSC Anderlecht haalde Biglia in 2006 naar Europa. Die club verliet hij na zeven zeer succesvolle jaren in 2013 voor Lazio, waar de man met de fijne trap ook uitgroeide tot een steunpilaar.





Lucas Biglia poses for pictures at Casa Milan ahead of his transfer from Lazio to @acmilan. ⚫️🔴 pic.twitter.com/Q6oWNKXR0K — Squawka News (@SquawkaNews) 15 juli 2017