Eredivisionist bevestigt interesse in Castaignos: "Geweldenaar"

De kans is zeker aanwezig dat Luc Castaignos na de zomer weer op de Nederlandse velden voetbalt. De aanvaller mag weg bij Sporting Lissabon en geniet interesse van Vitesse.



Trainer Henk Fraser hoopt dat de oud-speler van Feyenoord en FC Twente naar Arnhem komt. "We hebben meer nodig. Kwaliteit, maar ook kwantiteit. Met de duels in de Europa League erbij wacht ons een zwaar seizoen. We kunnen zeker nog een spits en een verdediger gebruiken. Wie dat worden hangt af van meerdere factoren."



"Ik heb al eens met Luc Castaignos gesproken. Vind ik echt een geweldenaar. Matt Miazga? Werd vorig jaar door Chelsea aan ons verhuurd. Die zou zeker terug mogen komen. Heeft zich voetballend én verdedigend ontzettend ontwikkeld", aldus Fraser in gesprek met Voetbal International.



Tot dusver versterkte Vitesse zich al met Thomas Bruns, Thulani Serero, Fankaty Dabo, Remko Pasveer, Tim Matavz, Charlie Colkett, Bryan Linssen en vermoedelijk ook spoedig Mukhtar Ali.