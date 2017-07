OFFICIEEL: Chelsea presenteert volgende topaankoop

Chelsea wordt zoals iedere transferperiode met heel wat namen in verband gebracht. Pierre Emerick Aubemeyang is zo bijvoorbeeld het laatste nieuwe doelwit. Die kwam in beeld nadat er naast Romelu Lukaku werd gegrepen. Een ander topdoelwit zou nu geslaagd zijn voor zijn medische keuring.



Tiemoue Bakayoko van AS Monaco wordt al enige tijd in verband gebracht met The Blues. Hij zou vanavond nog tekenen. Dat meldt Kristof Terreur van HLN op Twitter: "Bakayoko is geslaagd voor zijn medische keuring bij Chelsea. De laatste details worden nu afgehandeld. Hij tekent vanavond nog."



Bakayoko kende een topseizoen met AS Monaco. Ze werden voor het eerst in jaren nog eens kampioen van Frankrijk en haalden ook de halve finales van de Champions League. De middenvelder was één van de drijfveren achter dit succes en ziet dit dus naar alle waarschijnlijkheid beloond met een fraaie transfer.



Update 18:01 uur

Zoals al werd verwacht heeft Tiemoue Bakayoko (22) zojuist een contract getekend bij Chelsea. De Fransman komt over van AS Monaco en zette zijn krabbel voor vijf seizoenen, met rugnummer 14.





.@TimoeB08: ‘I am now looking forward to evolving under this fantastic coach and alongside so many great team-mates.’ #BakasBlue pic.twitter.com/AM3n5z91FJ — Chelsea FC (@ChelseaFC) 15 juli 2017