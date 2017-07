FOTO'S: Het heerlijke lichaam van bloedmooie Sylvie Meis

Rafael van der Vaart bouwde na het 'tijdperk Sylvie Meis' aan een toekomst met de knappe handbalster Estavana Polman, in Denemarken. Sylvie op haar beurt is momenteel een 'happy girl', zo schrijft ze op Instagram.



De tekst gaat gepaard met enkele schitterende kiekjes van Sylvie op vakantie, in Zuid-Italië. Een mooi uitzicht voor Sylvie, maar ook voor ons: wat een lichaam!





F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.907407407407405% 0; text-align:center; width:100%;"> elative; top:-22px; width:44px;"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.907407407407405% 0; text-align:center; width:100%;">elative; top:-22px; width:44px;">

FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width9.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">