Gio onthult de transferplannen van Feyenoord

Feyenoord won vanmiddag erg simpel met 10-1 van SDC Putten in een oefenduel. Trainer Giovanni van Bronckhorst was na afloop tevreden en ging ook nog in op de transferplannen met de landskampioen.



De deur moet dichtgaan betreft uitgaande transfers, nadat Dirk Kuyt (gestopt), Eljero Elia, Terence Kongolo en Rick Karsdorp al vertrokken. "We hebben de intentie om niemand meer te laten gaan, maar we weten allemaal hoe de transfermarkt in elkaar steekt", aldus Van Bronckhorst op de clubwebsite.



"De bedoeling is om deze groep bij elkaar te houden. De club is ondertussen hard bezig om versterkingen te halen. Het belangrijkste is dat de selectie op orde is als de competitie start."