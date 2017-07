Feyenoord rekent af met Putten, Kramer scoort 4 keer

De regerend landskampioen van de Eredivisie Feyenoord heeft de amateurs van SDC Putten goed het nakijken gegeven op zaterdagmiddag. De Rotterdammers maakten er een doelpuntenfestijn van en scoorden liefst tien keer. Spits Michiel Kramer maakte er liefst vier in de tweede helft van de oefenpartij.



De aandacht gaat momenteel vooral uit naar de manier waarop Feyenoord het veld betrad. De voetballers van trainer Giovanni van Bronckhorst lieten zich namelijk zien in speciale Abdelhak Nouri-shirts, om zo hun steun uit te spreken. In de 34e minuut werd de wedstrijd bovendien stilgelegd voor een groot applaus. Toen stond het overigens al 4-0 voor Feyenoord, via doelpunten van Nicolai Jörgensen, Jens Toornstra, Cheick Touré en aanwinst Kevin Diks.



Nog voor rust bepaalde Feyenoord de stand op 6-0, door een goal van Jean-Paul Boëtius en de tweede van topschutter Jörgensen. Na de pauze was het toch vooral de Michiel Kramer-show, die maar liefst vier keer het doel van Putten wist te vinden. De amateurs deden nog wel wat terug via Joost Heerschop.



Scoreverloop:

0-1 (5') N. Jörgensen

0-2 (11') J. Toornstra

0-3 (13') C. Touré

0-4 (19') K. Diks

0-5 (43') J.P. Boëtius

0-6 (45') N. Jörgensen

0-7 (49') M. Kramer

0-8 (55') M. Kramer

0-9 (79') M. Kramer

1-9 (84') J. Heerschop

1-10 (89') M. Kramer