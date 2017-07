'Gala-ster is er klaar mee na vertrek Sneijder en gaat weg'

Het vertrek van middenvelder Wesley Sneijder bij Galatasaray heeft heel wat teweeggebracht in de Turkse stad Istanbul. De fans van Cim Bom zijn in opstand gekomen en ook een van de sterren van de club is witheet. Naar verluidt gaat de Uruguayaanse doelverdediger Fernando Muslera nu ook weg.



Galatasaray heeft het contract van Sneijder laten ontbinden en de voetballer ziet af van het salaris dat hij zou ontvangen in het seizoen 2017-2018. Bij Galatasaray was de Oranje-middenvelder echter bijzonder populair en men vond dat hij nog allerminst versleten was. Niemand in Istanbul begrijpt echt waarom de oud-Ajacied nou precies weg moest uit Turkije ...



Volgens het medium Diriliş Postası heeft Muslera er in ieder geval schoon genoeg van. De international van Uruguay zou zijn zaakwaarnemers de opdracht hebben gegeven om een nieuw team voor hem te vinden. Er is vooral veel interesse uit de Italiaanse Serie A voor de sluitpost: het AS Roma van Kevin Strootman en Rick Karsdorp zou oren hebben naar een samenwerking, maar ook Napoli heeft interesse.