VIDEO: Feyenoord-duel stilgelegd, applaus voor Appie

Het oefenpartijtje tussen de Eredivisie-club Feyenoord en de amateurclub SDC Putten is in de 34e minuut stilgelegd voor een groot applaus voor Ajax-middenvelder Abdelhak Nouri. Eerder toonden de spelers van de Rotterdamse landskampioen zich al solidair met de Ajacied door in een speciaal shirt op het veld te komen.





