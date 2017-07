'Transfer van 70 miljoen euro voor Kroos'

We zitten momenteel halverwege de maand juli en dat betekent dat we nog anderhalve maand aan transfergeweld voor de boeg hebben. Real Madrid zal zelf nog wel iets ondernemen, maar de Spaanse media reppen nu ook over het vertrek van een van de sterren van De Koninklijke.



Middenvelder Toni Kroos zou namelijk voor een transfer van maar liefst 70 miljoen euro naar de Serie A staan. Juventus heeft lijdzaam moeten toezien hoe een van zijn leiders, de verdediger Leonardo Bonucci, naar AC Milan vertrok en is nu op zoek naar een megadeal om zijn fans mee te paaien. Volgens Sport heeft men daarom aangeklopt bij het Estadio Santiago Bernabéu voor de Duitse controleur.



Kroos werd nog niet zo heel lang geleden in verband gebracht met de Premier League-top, maar mocht toen absoluut niet vertrekken van voorzitter Florentino Pérez. De situatie zou nu echter anders kunnen zijn, omdat de Madrilenen Dani Ceballos binnengehaald hebben voor de positie van de speler van het Duitse nationale team. In de Spaanse hoofdstad zou men van mening zijn dat deze middenvelder de toekomst heeft en daarom het vertrouwen moet krijgen.