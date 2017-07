'Koopziek AC Milan pakt door: Bayern-parel komt'

AC Milan versterkte zich gisteren met de zoveelste nieuweling, in Leonardo Bonucci. Maar dat betekent niet dat de Italianen nu uit gewinkeld zijn. Er zal namelijk een belletje naar Bayern München gedaan worden.



Volgens Record heeft Milan immers serieuze interesse in Renato Sanches. De Portugees zou voor 2 seizoenen gehuurd moeten worden tegen een huursom van zo'n 7 miljoen euro.



Sanches was een van de sterren van het nationale team van Portugal dat op het EK van 2016 de cup pakte, en verdiende een megatransfer naar Beieren. Onder Carlo Ancelotti komt hij echter helemaal niet aan de bak en nu gaat hij mogelijk al weer weg.



Milan is echter niet de enige geïnteresseerde: ook Manchester United, Juventus, AS Monaco en Olympique Marseille worden aan hem gelinkt.





[#Transfert] D’après Record, l'AC Milan convoiterait Renato Sanches. Un prêt payant de 2 ans (7M€) assorti d’une OA est évoqué. pic.twitter.com/LSQ1nzIf0e — Footballogue (@Footballogue) 15 juli 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.