"Zelden zo hard getraind, hoogstens in mijn Feyenoord-tijd"

Nadat zijn contract bij ADO Den Haag afliep, zit Ruben Schaken nog zonder club. Maar dat betekent niet dat de ervaren aanvaller stilzit.



"Ik train misschien wel harder dan ooit. Misschien ben ik wel fitter dan ooit. Ik train namelijk bij oud-profvoetballer Iwan Redan. Hij heeft een sportschool en maakt je echt kapot. Zelden heb ik zo hard getraind, hoogstens in mijn Feyenoord-tijd", vertelt Schaken aan ELF Voetbal. "Ik heb weleens gasten zien kotsen na een training. Ikzelf gelukkig niet. Ik ben fit. Mannen als Elvis Manu en Jean-Paul Boëtius, die daar ook trainen, houd ik nog eenvoudig bij."



"Wat ik namelijk in elk geval wil voorkomen, is dat zodra ik een mooie aanbieding krijg, ze zeggen: 35 jaar, hij is niet meer fit. Dát zal mij niet gebeuren. We trainen ook met de bal, dus ook het balgevoel wat je in de voorbereiding nodig hebt, houd ik vast. Mocht er een geschikt avontuur komen, kan ik zo beginnen. Maar ik ben wel kritisch."



Interesse is er immers voldoende. "Eredivisie- en Jupiler League-clubs hebben zich al gemeld, maar ik wacht op de perfecte club om af te sluiten. Stoppen kun je maar één keer. Er speelt nu van alles in het buitenland. India, Australië, Amerika. Maar het hele plaatje moet kloppen. Anders ga ik er niet heen", aldus Schaken tot slot.