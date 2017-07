Pasveer past zich snel aan: "Maar dát is het enige lastige"

Vorige week tekende Remko Pasveer definitief een contract bij Vitesse. De ervaren doelman kwam over van PSV, waar hij back-up was achter Jeroen Zoet. In Arnhem droomt hij van een basisplek.



Zaterdag debuteert hij mogelijk al, tijdens een oefenduel tegen het Turkse Basaksehir in Oostenrijk. "Het bevalt tot nu toe goed. We hebben een goede groep staan en het is een leerzame week geweest", vertelt Pasveer aan De Gelderlander. "Ik pas me makkelijk aan. Het enige lastige is het onthouden van de namen."