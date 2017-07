PEC Zwolle komt met slecht nieuws voor oud-Ajacied

FC Twente en PEC Zwolle waren de eerste Eredivisionisten vandaag die begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Bij de Blauwvingers viel op dat er twee nieuwelingen op het trainingsveld stonden: Dico Koppers en Adham El Idrissi.



Eerstgenoemde speelde het afgelopen seizoen bij Willem II, en daarvoor al bij onder meer Ajax. Hij maakte onlangs de transfer naar PEC. El Idrissi op zijn beurt is clubloos en 'traint vrijblijvend mee', zo meldt Voetbal International. Onder meer Rick Dekker ontbrak (blessure).



Update 12:22 uur

PEC Zwolle gaat niet samenwerken met Adnan el Idrissi. De oud-Ajacied was de afgelopen tijd op proef bij de Eredivisionist, maar krijgt geen contract aangeboden. Wel is directeur Gerard Nijkamp optimistisch over het nieuwe seizoen. "De tijd zal het leren. Vorig seizoen waren we na de oefenwedstrijd tegen AA Gent ook heel positief en dachten we dat we in het linkerrijtje van de eredivisie zouden kunnen meedoen."



"Je ziet wat ervan gekomen is, dus laten we maar niet te hoog van de toren blazen. Laten we de groep en de staf de tijd geven om rustig te kneden en dan gaan we straks op 13 augustus bij de eerste competitiewedstrijd tegen Roda JC wel zien hoe we erop staan", aldus Nijkamp bij FOX Sports.