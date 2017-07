'Ajax biedt 14 (!) miljoen euro op aanvaller'

Het is algemeen bekend dat Ajax nog op zoek is naar een nieuwe buitenspeler. Volgens de Marokkaanse media hebben de Amsterdammers daarom een bod van maar liefst 14 miljoen euro neergelegd bij FC Barcelona. Munir El Haddadi kan ervoor kiezen om een transfer naar de Johan Cruijff ArenA te maken.



Volgens het medium Bladi zijn de vertegenwoordigers van de jonge aanvaller op dit moment in gesprek met de clubleiding van Ajax. De website denkt in ieder geval dat het er goed uitziet en Barcelona zou al akkoord zijn gegaan met de aanbieding uit Amsterdam. Een tijdje geleden kon El Haddadi nog naar het Russische Zenit Sint-Petersburg voor 20 miljoen euro, maar dit vond hij gewoonweg geen goede vervolgstap.



Eerder konden we nog lezen dat Ajax afgehaakt was voor de handtekening van de speler van Barça, maar dit blijkt nu toch niet het geval. De Amsterdammers hebben concurrentie van onder meer West Ham United en Olympique Lyon, maar het zou er zeer goed uitzien voor Ajax.