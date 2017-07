'Frisse inbreng van aanwinsten biedt hoop bij PSV'

De Eredivisie-topclub PSV heeft natuurlijk niet zo'n heel goed voetbalseizoen achter de rug. Dat moet na de zomer stukken beter en wat dat betreft hebben de Eindhovenaren zich al behoorlijk bedrijvig getoond door Hirving Lozano en Derrick Luckassen vast te leggen. Het Algemeen Dagblad ziet aanknopingspunten.



De krant bericht: "De frisse inbreng van een paar aanwinsten, veel Jong PSV'ers en de nieuwe stafleden Ruud van Nistelrooij en Boudewijn Zenden biedt hoop. Aan de andere kant is er nog veel bij hetzelfde gebleven. De achterhoede is onvoldoende ververst en bovendien kwalitatief achteruit gegaan. Van Jordy de Wijs of Derrick Luckassen kan in redelijkheid nog niet verwacht worden dat zij Héctor Moreno even doen vergeten."



Het medium gaat verder: "Daarnaast moet PSV nog meerdere vraagstukken oplossen. Technisch manager Marcel Brands laat zich in Zwitserland niet gek maken door het plukje journalisten dat de ogen op hem richt. Heeft hij nu een fiat van Chelsea om Marco van Ginkel te keuren, of niet? Is er al een bod op Jetro Willems of Santiago Arias? Op welke defensieve aankoop loert hij? Vragen die deze week nog niet te beantwoorden waren met ja of nee, of een naam. "