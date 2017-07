"Wereld lag aan Appies voeten, maar hij bleef normaal"

Gisteren kwamen duizenden Ajax-supporters naar de Amsterdamse wijk Geuzenveld voor een eerbetoon aan de kleine middenvelder Abdelhak Nouri. De vader en de familie van de Ajacied bedankten de aanwezige fans uitvoerig, en nu hebben de broer en de vader van Nouri een interview gegeven.



Nouri senior vertelt onder meer aan YouTuber Roskovic: "Ook als was hij beroemd en had hij geld, de wereld lag aan Appies voeten ... Ondanks dat alles was hij bescheiden en bleef hij heel normaal. Heel veel mensen deelden in zijn rijkdom. Ik zou willen dat veel Marokkaanse jongeren in Nederland zijn pad volgen en een goed voorbeeld zijn."