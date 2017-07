De gehele Ajax-selectie was op vrijdagavond aanwezig bij het Abdelhak Nouri-eerbetoon in Geuzenveld en zij kregen gezelschap van Pelle Clement, die naar het Engelse Reading is vertrokken. Ook middenvelder Nigel de Jong gaf acte de présence, zo blijkt uit zijn socialmediagebruik. De oud-Ajacied groeide op in de wijk.