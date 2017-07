Buslijn 21 naar Geuzenveld voor even lijn 34

Heel Nederland leeft momenteel mee met de kleine middenvelder Abdelhak Nouri, zijn familie en zijn club Ajax. Op vrijdagavond togen bijzonder veel Ajax-supporters richting Geuzenveld en het ouderlijk huis van de familie Nouri. Een buschauffeur besloot zijn buslijn, lijn 21, voor even te veranderen naar lijn 34.



Een aantal reizigers snapten niet waarom de chauffeur in kwestie dit gedaan had, dus die besloot het uit te leggen, aldus het medium AT5: een ode aan het rugnummer van Nouri. "Eerbetoon aan Nouri, het is m'n laatste rondje dus ik dacht, kan wel."





Bus naar Geuzenveld voor één keer de Appie Nouri-bus: nummer 34 https://t.co/pMqnbkWDhw pic.twitter.com/zUUxJEqcQ7 — AT5 (@AT5) July 15, 2017