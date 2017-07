"Vlieg naar Amsterdam en dan zie ik het wel"

Het contract van de Nederlandse middenvelder Wesley Sneijder bij Galatasaray is ontbonden. De spelmaker gaat nu op zoek naar een nieuwe werkgever, maar vliegt eerst naar Amsterdam. In een interview met het medium beIN Sports vertelt de technicus dat hij het vervolgens maar op zich af laat komen.



Sneijder zegt: "Ik heb nog geen verdere plannen. Ik ga naar Amsterdam en vanaf daar zie ik wel wat ik ga doen. Ik heb in ieder geval vertrouwen in mijn kwaliteiten en weet zeker dat er iets op mijn pad komt. Ik heb nog geen club, nee. Ik heb veel prachtige momenten meegemaakt bij Galatasaray en over het geheel bezien ben ik erg blij dat ik de kans heb aangegrepen om naar Galatasaray te komen."



De middenvelder gaat verder met zijn verhaal: "Natuurlijk ben ik verdrietig. Als je op zo’n manier moet vertrekken, dan is dat niet leuk. Ik heb vertrouwen in mijn kwaliteiten, maar de trainer heeft zijn keuze gemaakt. Hij heeft ervoor gekozen om niet met mij te werken. Als een coach niet met je wil werken, dan moet je op zoek naar wat anders. En als een coach jou niet meer wil gebruiken, dan krijg je ook geen rugnummer."