Anouk Hoogendijk komt met opvallend nieuws

Anouk Hoogendijk was lang het gezicht van het Nederlandse vrouwenvoetbal, maar op het aanstaande Europees kampioenschap in ons land zien we haar niet terug bij de Oranje Leeuwinnen. De voetbalster heeft haar schoenen aan de wilgen gehangen, maar verdwijnt gelukkig niet helemaal van de radar. Ze maakt namelijk bekend dat ze in het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson zit.



Hoogendijk is de aankomende tijd analist voor het EK bij de NOS en gaat stukjes schrijven voor het Algemeen Dagblad. Daarnaast gaat ze dus 'overleven' in Expeditie Robinson. "Het hoge woord is eruit", zegt ze via de Facebook-pagina van het programma. "Ik mag het eindelijk van de daken schreeuwen. En daar ben ik heel erg blij om want het was zo moeilijk om aan niemand te kunnen vertellen. En ik ben zo trots en zo blij dat mijn droom is uitgekomen."