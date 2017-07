'AC Milan brengt ook megabod uit op spits'

De Italiaanse topclub AC Milan is wel heel erg slagvaardig bezig op de transfermarkt. De Rossoneri hebben al een paar in het oog springende namen binnengehaald, waaronder Andrea Bonucci van Juventus. Nu gaat de club uit Milaan voor een nieuwe grote aanwinst: Andrea Belotti van Torino.



De jonge Italiaanse spits wordt begeerd door een groot aantal clubs, waaronder bijvoorbeeld het Londense Chelsea. Daarnaast wordt hij in de gaten gehouden door ploegen als Bayern München, FC Barcelona en Real Madrid. Milan hoopt deze grootmachten te snel af te zijn en heeft volgens het medium Sky Italia een officieel bod neergelegd bij Torino.



Milan wil 40 miljoen euro overmaken voor Belotti en biedt daarnaast ook nog eens twee spelers aan, Gabriel Paletta en M’Baye Niang. De club uit Turijn zal hier hoogstwaarschijnlijk niet mee akkoord gaan, want Torino heeft al een paar keer op de transferclausule in het contract van de goalgetter gewezen: 100 miljoen euro. In het afgelopen seizoen scoorde Belotti liefst 26 doelpunten in 35 officiële competitiewedstrijden.